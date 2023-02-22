وزير الرياضة يُطلع رئيس الوزراء على مستجدات إنشاء نادي النادي

اطلع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مستجدات عملية إنشاء وتطوير فرع نادي النادي شيراتون، بعد التشغيل التجربيي للنادي وافتتاحه، وذلك على هامش تواجد رئيس الوزراء في افتتاح معرض إكسبو سبورتس 2023، صباح اليوم الأربعاء.

وشرح وزير الشباب لرئيس الوزراء مكونات ومنشآت نادي النادي شيراتون، على "ماكيت" للنادي، خاصة بعد الانتهاء من أغلب أعمال المنشآت وافتتاحه بشكل تجريبي للجمهور، وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي.

وأوضح وزير الرياضة أن نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

أضاف وزير الرياضة أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضي واجتماعي متميز للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

ويضم نادي النادي بشيراتون "ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات”، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه، واففتاح مؤخرا صالة بولينج على أحدث الأنظمة العالمية ومسجد النادي.

وافتتح رئيس الوزراء معرض سبورتس إكسبو، بحضور وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومجموعة من الوزراء والمعنيين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين في مختلف قطاعات الرياضة، وبمشاركة من كل الجهات والمؤسسات المعنية بالاستثمار الرياضي من القطاعين العام والخاص بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا ومن مختلف دول العالم.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعرض وتبادل أطراف الحديث مع المشاركين فيه.