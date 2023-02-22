الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يبدأ غدًا.. رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2023 "معلم فصل"

مسابقة 30 ألف معلم
مسابقة 30 ألف معلم

يتساءل الآلاف من خريجي كليات التربية "عام وأساسي وطفولة ودار العلوم" عن التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم للعمل في التدريس داخل المدارس الحكومية في مختلف المحافظات ضمن الجهاز الإداري للدولة.

وفي سياق متصل أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمسابقة 30 ألف معلم للتعاقد معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بجميع محافظات الجمهورية.

موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2023

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم لتعيين 30 ألف معلم مساعد سيبدأ غدا الخميس الموافق 23 فبراير 2023 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم أن التقديم في المسابقة يجب أن يكون في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للوارد ببطاقة الرقم القومي. 

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رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الخريجين الراغبين في التقديم لمسابقة 30 ألف معلم يستطيعوا التقديم من خلال الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــــا  بداية من غد الخميس الموافق 23 فبراير وحتى يوم 9 مارس المقبل، ولاختيار المقبولين يجب اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة واجتياز التدريب المقرر. 

إرشادات التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم والأوراق المطلوبة

في بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجه بعض الارشادات الهامة للراغبين في التقديم  لوظيفة مسابقة 30 ألف معلم والتسجيل، وهي كالتالي:

- رفع المرفقات الخاصة بالمتقدم جميعا بالألوان.

- يرجى رفع كافة الأوراق المطلوبة بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف النهائي للأوراق 1 ميجا.

- يرجى التأكد من أوراق المتقدم  قبل تحميلها و في حالة عدم مطابقتها للشروط و المستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

- الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل لمتابعة الطلب بعد تقديمه.

المؤهلات المطلوبة للتقديم مسابقة 30 ألف معلم   

وفق إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد مع معلم مساعد للصفوف الابتدائية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  هي ومؤهل عال تربية (معلم فصل)، مؤهل عالي التربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عالي تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عالي تربية نوعية(معلم فصل). 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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