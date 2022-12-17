الأربعاء.. افتتاح معرض مسابقة «الطلائع» في دورته الـ 62

تحتفي جمعية مُحبي الفنون الجميلة، برئاسة الفنان د. أحمد نوار بافتتاح النسخة الـ 62 من مسابقة الطلائع، وذلك في السابعة مساء يوم الأربعاء ٢١ ديسمبر بمقر الجمعية بحي جاردن سيتي، وذلك في عام المئوية حيث تُعد أقدم جمعية أهلية للفنون في مصر تأسست عام ١٩٢٢ على يد الأمير يوسف كمال مؤسس مدرسة الفنون الجميلة كذلك في ١٩٠٨، ويحضر الافتتاح أعضاء مجلس الإدارة ولفيف من الفنانين والنقاد.

عن أهمية الحدث وتاريخه قال الفنان د. أشرف رضا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية فى بيان صحفى: "منذ أكثر من ٦٠ سنة وشباب الفنانون ينتظرون كل عام للمشاركة في "مسابقة الطلائع" التي تنظمها جمعية محبي الفنون الجميلة، حيث كان أول معرض للطلائع أقامته الجمعية بقاعتها بالجزيرة في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٠، وشارك فيه ٢١ طالباً وخريجاً من كليات الفنون الثلاثة، وبلغ عدد الأعمال المعروضة أكثر من ١٥٠ عملاً في مختلف المجالات، وفاز وقتها بجائزة "الطلائع" النحات مدحت النادي وكانت الجائزة رحلة إلى إيطاليا وإسبانيا لمدة ثلاثة أشهر لزيارة المتاحف الفنية في أوروبا، كما مُنح بقية العارضين ميداليات ذهبية تذكارية .. وهذا العام في دورة المئوية نتشوق ونأمل في ظهور جيلاً جديداً من طلائع الفن وبراعم المستقبل".

"التواصل والاتصال" عنوان هذه الدورة المرتقبة يقول عنه الفنان عمر طوسون قوميسير العرض: "اخترت هذا العنوان في إشارة إلى أهمية التواصل والاتصال سواء للفنان كإنسان في مجتمعه أو للعمل الفني الذي يقدمه، فالاتصال يحدث كل لحظة بطرق مختلفة، العمل الفني في حد ذاته نوعاً من الاتصال، والمحادثات المباشرة أو الإلكترونية والأفتراضية نوعاً من الاتصال، أما التواصل فهو استمرار تأثير الاتصال سواء معاودة الاتصال بين طرفين، أو الانخراط في تفاعل مستمر بعد الاتصال، وموضوع المسابقة يرتكز إلى أهمية الأخذ بالمتغيرات التكنولوجية واللوجستية المعاصرة للانخراط في العمل الثقافي العام أو في محيط الفنان أو المؤسسة الثقافية .

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل لجنة الفرز والتحكيم ضم الفنان الكبير والناقد د. مصطفى عيسى رئيساً، وعضوية كلُ من الفنانة والناقدة سوزان شكري، الفنان عادل هارون، الفنان سامح اسماعيل، الفنان هاني الأشقر، الفنان محمد بنوي، الفنان أحمد شبيطة، فضلا عن القوميسير الفنان عمر طوسون، وسوف يستمر العرض حتى 20 يناير2023.