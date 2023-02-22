الزلازل.. والإنسان

خلق الكون ووجد ويسير بقوانين كونية لها مسبباتها ونتائجها . ولأن التفكير الانسانى منذ البدأ لم يكن بالادراك والثقافة التى تجعل الإنسان يستطيع إدراك وفهم كنه هذه القوانين الكونية . كانت الأسطورة التى ابتدعها الإنسان من خلال الابداع الانسانى الفطرى. واستمرت الأسطورة طريقا زمنيا لاكتشاف قوانين هذا الكون . فلم تعد الأرض لاتتحرك أو تدور على قرن ثور!!! ولم تصبح الظواهر الفلكية نتاج لشرور أو انتقام من نوع من البشر . كما أنها لم تعد مكافأة لبشر خير دون الآخر الشرير. فتلك الظواهر الفلكية ( زلازل وبراكين وعواصف...الخ) تصيب الجميع جنسيا ودينيا وجغرافيا نتيجة لعوامل امكن معرفتها وادراكها بالعلم وليس بالخرافات والأساطير . والزلازل والتى لها أسبابها ( الصفائح التكتونية ) تحدث للجميع وتصيب الجميع ( الإنسان) . واذا كانت الكتب الدينية لكل الأديان تحدثت عن هذه الظواهر فهذا لوجودها الابدى السابق على الأديان وضعية وسماوية . ولكن الفيصل هنا هو ذلك الفكر الدينى المنغلق والمتخلف الذى يفسر النص على أرضية لاعلاقة لها بالعلم أو المعرفة أو لمقاصد الأديان العليا التى كرمت الإنسان مطلق انسان .

ولذا إذا كانت الزلازل نتيجة لخلل شارك فيه الإنسان عن طريق بعض المبتكرات والانشاءات التى سببت خللا فى القشرة الأرضية مثل ( تلوث البيئة والإسهام فى تغير المناخ وانشاء البحيرات الصناعية ...الخ

فكان ويكون من الطبيعى أن يصاب الإنسان من نتاج هذا الحال. هنا يجب أن تكون هذه الظواهر الطبيعية مثل الزلازل فرصة لتضامن وتوافق وتكامل إنسانى حقيقى يسقط الأحقاد وينهى الصراعات ويسرع فى حل المشكلات . فهل يعى هذا الإنسان ذاك جيدا ؟ هل يعى أن المصاب إنسانى لاعلاقة له بمشاكل دنيوية أو خلافات دينية أو صراعات سياسية أو أطماع زائلة؟فماذا رأينا بعد الزلزال الذى أصاب تركيا وسوريا وذهب ضحيته مايقرب من أربعين مليون إنسان والاف المصابين وملايين المشردين ؟ هل وجدنا ذاك التضامن والتكامل الانسانى كما يجب أن يكون وعلى الأرضية الإنسانية ؟ ام وجدنا ممارسات ومواقف تعلن عن تمييز بين الإنسان والإنسان . وجدنا تصفية حسابات سياسية . وجدنا الاصرار على إعلان افكار دينية طائفية مغلقة ومتعصبة تعصبا اعمى يسئ للإنسان ولايعرف قيم الأديان . فكانت المساعدات السريعة لتركيا لأنها عضو فى حلف الناتو ! وجدنا تباطؤ فى تقديم أى مساعدات الى سوريا فى وقت تعانى فيه سوريا وشعبها الشقيق الام وآثار ضغوط وقوانين أمريكية جائرة ومستبدة!!!!! دفع ويدفع ثمنها الإنسان السورى الذى لايختلف إنسانيا عن التركى أو غير التركى . بما يكشف اكاذيب وادعاءات الذين يتشدقون بالدفاع عن الإنسان وحقوقه. وجدنا من يفسر ويتفلسف دينيا بأن هذا الزلزال نتيجة لشرور هنا او هناك ونتيجة لأن سوريا قد قمعت اليهود ولذا فقد انتقم منهم الله !!! الغريب فى هذا الأمر أن الزلازل وما يماثلها لاتفرق بين خير أو شرير بين مسلم أو بوذى أو مسيحى بين ابيض واسمر بين غنى وفقير أو قوى وصعيف. ولكنه الضعف البشرى وحب الذات المريضة والمتاجرة بالاديان بعيدا عن قيمها واخلاقياتها

وجدنا السياسة وبحساباتها الضيقة . فهل يتناسى هؤلاء أن هذه الكوارث تصيب الجميع ويحتاج حين ذاك الجميع للتضامن الانسانى . فهل نتعظ من هذه الكارثة ونقرب سويا وانسانيا حتى يمكن أن نواجه التحديات بكل أشكالها وصنوفها التى يدفع ثمنها الإنسان الذى لاعلاقة له بتلك الصراعات ؟ جعل الله الإنسان كائنا مميزا ومتميزا ولكن الإنسان لايعلم ذلك ولايدركه فعليه أن يدفع الثمن . حمى الله الإنسان والإنسانية من أفعال البشر قبل تلك الكوارث الكونية.