الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رابط تسجيل لمسابقة العمال و الأئمة 2023 وشروط التقديم لكل فئة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

ثلاثة عشر يوما، هي الفترة التي أتاحتها وزارة الأوقاف للتقديم في مسابقة العمال والأئمة لعام 2023، وذلك بعد إعلان  وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اتاحة التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، للوظائف الخالية  بدرجة إمام وخطيب ومدرس  وعامل في الفترة 18/2/2023، على أن يستمر التقديم حتى 4/3/2023.

رابط تسجيل لمسابقة العمال والأئمة 2023

للتقدم في مسابقة إمام وخطيب ومدرس (تعاقد) اضغط على الرابط التالي: من هنا.

ويمكن التقديم في مسابقة عامل مسجد (تعاقد) اضغط على الرابط التالي: من هنا.

شروط التقدم لمسابقة إمام وخطيب ومدرس (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم .
المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم.
شروط المتقدمين
العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام
مستوى المؤهل: *مؤهل عال أزهري
شروط المؤهل: ***مؤهل عال أزهري وفقاً للمرفق
ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).
التقدير: ألا يقل عن جيد

المستندات المطلوبة

- الصورة الشخصية
- الرقم القومي وجه أول سارية
- الرقم القومي وجه ثاني سارية
- المؤهل الدراسي
- المؤهل الأعلى إن وجد
- إيصال الإيداع البنكي
- الموقف من الخدمة العسكرية
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية
بداية الإعلان: 2023/01/31
نهاية الإعلان: 2023/03/04
العدد المطلوب: 1000
بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية ، اعتباراً من 18/2/2023 حتى 4/3/2023
ثم الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023

موعد وشروط تقديم مسابقة الأوقاف 2023 للأئمة

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شروط التقدم لمسابقة عامل مسجد (تعاقد)

بيانات الوظيفة
الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف
المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة
الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف
وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد و العمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل
المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام
مستوى المؤهل: - مؤهل اقل من المتوسط - إعدادية عامة
- مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة:

- الصورة الشخصية
- الرقم القومي وجه أول سارية
- الرقم القومي وجه ثاني سارية
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
- المؤهل الدراسي
-  إيصال الإيداع البنكي
- الموقف من الخدمة العسكرية
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)
بيانات الإعلان
حالة الوظيفة: وظيفة خالية
بداية الإعلان: 2023/01/31
نهاية الإعلان: 2023/03/30
العدد المطلوب: 1000
بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15/3/2023 حتى 30/3/2023
ثم الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية امام وخطيب لمسابقة العمال و الأئمة مسابقة إمام وخطيب ومدرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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