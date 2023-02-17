الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرا الأوقاف والرياضة يشهدان افتتاح مسابقة القرآن الكريم الدولية ببورسعيد

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بالمسرح الكبير في المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، بمشاركة 65 متسابق يمثلون 41 دولة مشاركة في المسابقة.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المسابقة تقام في دورتها السادسة، وتحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار"، وأنها تعتبر واحدة من أكبر المسابقة الدينية الدولية، وتجمع مشاركين من كافة أنحاء العالم، لافتًا أنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات على أعلى مستوى لإقامة المسابقة على أرض بورسعيد.

وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات إنشاد ديني، وتكريم عدد من كبار المشايخ، وأسر رجال دين راحلين.

ويشارك في المسابقة 41 دولة من بينها الإمارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.

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أحد علماء الأزهر أشرف صبحي وزير أشرف صبحي الابتهال الديني الأزهر الشري افتتاح

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