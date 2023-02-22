الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقرير: نصيب الفرد من استثمارات الطاقة في أوروبا 127 ضعفا في إفريقيا

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ومبادرة سياسة المناخ (CPI)، اليوم الأربعاء، الطبعة الثالثة من التقرير المشترك نصف السنوي الذي أعدته "إيرينا" و"CPI"، وتحلل سلسلة التقارير هذه اتجاهات الاستثمار حسب التكنولوجيا والقطاع والمنطقة ومصدر التمويل والأداة المالية.

 كما يحلل التقرير المشترك لـ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ومبادرة سياسة المناخ (CPI) فجوات التمويل، بهدف دعم صنع السياسات المستنيرة لنشر مصادر الطاقة المتجددة على النطاق المطلوب لتسريع انتقال الطاقة. 

 تتناول هذه الطبعة الثالثة فترة 2013-2020 وتقدم رؤى وأرقام أولية لعامي 2021 و 2022.

وأوضح التقرير المشترك بين "إيرينا" و"CPI"، أنه بمقارنة تمويل مصادر الطاقة المتجددة عبر البلدان والمناطق، يُظهر التقرير أن التفاوتات الصارخة قد زادت بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية.

 تلقى حوالي 70٪ من سكان العالم، ومعظمهم يقيمون في البلدان النامية والصاعدة، 15٪ فقط من الاستثمارات العالمية في عام 2020. فعلى سبيل المثال ، تلقت أفريقيا جنوب الصحراء أقل من 1.5٪ من المبلغ المستثمر عالميًا بين عامي 2000 و 2020.

 في عام 2021، كان نصيب الفرد من الاستثمار في أوروبا 127 ضعفًا في أفريقيا جنوب الصحراء، و179 ضعفًا في أمريكا الشمالية.

ويؤكد التقرير كيف يجب إصلاح الإقراض للبلدان النامية التي تتطلع إلى نشر مصادر الطاقة المتجددة، ويسلط الضوء على الحاجة إلى التمويل العام للعب دور أقوى بكثير، يتجاوز التخفيف من مخاطر الاستثمار، وإدراكًا لمحدودية الأموال العامة المتاحة في العالم النامي، يدعو التقرير إلى تعاون دولي أقوى، بما في ذلك زيادة كبيرة في التدفقات المالية من شمال الكرة الأرضية إلى جنوب الكرة الأرضية.

إيرينا CPI اوروبا أفريقيا الطاقة المتجددة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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