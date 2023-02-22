الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بيساعدنا علشان نحقق حلمنا».. لاعبة منتخب مصر للكاراتيه توجه الشكر للرئيس السيسى

عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي

وجهت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، والحاصلة على برونزية أوليمبياد طوكيو 2020، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت خلال افتتاح مؤتمر سبورتس إكسبو 2023، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي: "أحب أشكر الشخص اللي كان ورانا دايما وساعدنا نحقق كل اللي حققناه في البطولات العالمية، الشخص ده هو الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضافت: "خلال السنين اللي فاتت، الرئيس والدولة مستخسرش فينا أي إمكانيات أو مساعدات، لتحقيق حلمنا، لحصد البطولات ورفع اسم مصر عالي وسط الدول".

وتابعت: "بنوعدكم إننا مكملين في تدريباتنا وهنخلي اسم مصر عالي وسط الدول".

لاعبة منتخب مصر للكاراتيه جيانا فاروق الرئيس السيسي أولمبياد طوكيو 2020 مؤتمر سبورتس إكسبو

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