المشدد 5 سنوات للمتهمين بالاتجار فى البانجو بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، الأربعاء، بمعاقبة شابين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما في نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 20277 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 8 أكتوبر من العام الماضى، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين "محمد. ع"، ونجل عمه "سالم. أ" إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قد تم ضبطهما نفاذًا لإذن جهات التحقيق، فيما عثر بحوزتهما على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو و200 جرام بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.