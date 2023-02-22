كيف يمكن أن تصنع المزيد من الأصدقاء وفقًا لـ برجك؟

تكوين الصداقات أحد الأشياء التي يبدو أنها تأتي بشكل طبيعي، بسهولة حتى دون وعي عندما تكون أصغر سنًا ربما لأنك محاط في المدرسة من قبل أشخاص في نفس سنك في المدرسة، ويمكن أن تصبح أكثر صرامة مع تقدمك في السن.

يجد الكثير من الناس صعوبة في جذب أصدقاء جدد والاحتفاظ بهم طوال حياتهم، دع هذا الدليل يساعدك في تحديد العلامات التي ستتعامل معها بشكل طبيعي وأين قد تلتقي بها.

علامات النار برج الحمل الأسد القوس

تظهر علامات النار مع علامات النار الأخرى، تتمتع علامات النار بالنشاط والجسدية في المنافسة، الحياة عبارة عن مغامرة، العالم مكان كبير للخروج والاستكشاف والاستمتاع، عتبات الملل منخفضة جدًا بالنسبة لجميع إشارات النار.

من الأفضل العثور على إشارات النار في صالة الألعاب الرياضية أو في الملعب أو في منطقة الخطر أو القيام بالأنشطة والتمارين في الهواء الطلق أو في المنتزهات الترفيهية أو القيام بأي نوع من الأشياء المبهجة والمغامرة، إنهم يحبون الخروج أيضًا خاصةً في الأماكن الصاخبة.

علامات الأرض الثور ، الجدي ، العذراء

تتواصل علامات الأرض مع علامات الأرض الأخرى، حيث تتمتع علامات الأرض بالاسترخاء والتدليل وتناول الطعام والتسوق وإنفاق الأموال على التذاكر الفاخرة عالية الجودة والأشياء المرغوبة للغاية.

يمكن العثور على علامات الأرض في التسوق والأكل والشرب والاستمتاع بالعروض باهظة الثمن وتعلم مهارات جديدة والاسترخاء في المنتجع الصحي أو في مكان جميل وهادئ.

علامات الهواء الجوزاء، الميزان ، الدلو

تستمتع علامات الهواء بالتحفيز ومقابلة معلومات وأفكار جديدة، والقيل والقال والابتكار، والتعلم، واستكشاف أماكن جديدة والعثور على أماكن مجهولة أو غير مرئية لاستكشافها، يمكن أن تشاهدهم في المتحف أو المكتبة أو قاعة المحاضرات أو حديقة العلوم أو الجامعة أو المسرح أو صالة المغادرة بالمطار أو الحافلة السياحية أو على الطريق.

علامات المياه - السرطان ، الحوت ، العقرب

تستمتع علامات المياه بالتواصل مع الآخرين على مستوى أعمق عاطفياً وروحياً والتحدث لساعات طويلة في الليل، إنهم يريدون أن يكون لديهم عدد قليل من الأشخاص المقربين للغاية من حولهم يعرفونهم عن كثب ويمكنهم مشاركة كل جانب من جوانب حياتهم معهم.

من الأفضل العثور على مواليد الأبراج المائية في الحانة في مقهى هادئ يتحدث بجدية مع شخص آخر أو العمل في مشروع خيري أو اللعب مع الأطفال أو تعليم الآخرين في فصل دراسي إبداعي أو ممارسة اليوجا أو التأمل.