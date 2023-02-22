الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تتيح إمكانية خفض الحد الأدنى لأسعار مجموعات الدعم المدرسية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمديرياتها إمكانية تخفيض الحد الأدنى لقيمة أسعار مجموعات الدعم المدرسية، طبقا لرؤية مديري المديريات والإدارات ورئيس مجلس الأمناء.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شدد خلالها على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم في الترم الثاني.

وقال حجازي، إن مجموعات الدعم المدرسي تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وناقش وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري الإدارات التعليمية الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، مؤكداً على أهمية مراعاة أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة. 

وأصدر الدكتور رضا حجازي، أمس، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على التزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

 

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي التربية والتعليم أسعار مجموعات الدعم اختبارات الضوابط المنظمة

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وائل لطفي

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