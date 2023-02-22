الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صاحب شركة وراء خطف عامل بسبب خلافات بالسلام

الامن
الامن

تمكنت مباحث القاهرة، الأربعاء، من القبض على صاحب شركة اختطف عاملا لخلافات مالية في منطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول إخطارًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم أنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بحضور عدة أشخاص من بينهم "صاحب شركة تسفير عمالة" قاموا باصطحاب شقيق زوجها؛ لوجود خلافات مالية بين والد المُبلغة وصاحب الشركة بسبب قيام والدها بمطالبة الأخير بمبلغ مالى على خلفية عدم وفائه بتعهده بتسفير عدد من العاملين من بلدته لإحدى الدول العربية.

ولم يتمكنوا من العمل هناك فطالبه برد مستحقاتهم إلا أنه رفض، قام على أثر ذلك والد المُبلغة بمغافلته والاستيلاء على سيارته مقابل مستحقاتهم المالية.

فى وقت لاحق حضر شقيق المُبلغة "المجنى عليه" للقسم واتهم صاحب الشركة المشكو فى حقه باختطافه وإطلاق سراحه عقب ذلك ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمنطقة الهرم بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وتبين أنه مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ، مقيم بالجيزة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة خطف المجنى عليه لذات السبب ، وعقب عثوره على السيارة ملكه أطلق سراحه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة السلام خلافات مالية صاحب شركة القبض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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