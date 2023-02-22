الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسمم 4 من أسرة واحدة في البحيرة

تسمم
تسمم

استقبل قبل قليل مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص من أسرة واحدة يعانون من حالة تسمم وإغماء وإعياء شديد، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بحالات اغماء وتسمم وحرر محضر بالواقعة وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من جابر حمدي أحمد، 48 سنة، أحمد جابر حمدي، 15سنة، مازن جابر حمدي، 16 سنة، محمد جابر حمدي، 12 سنة، جميعهم مصابين بحالات إغماء وإعياء، ومقيمين مدينة دمنهور.

ونُقِل المصابون جميعاً إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وأشارت التحريات الأولية أن تناولهم طعام فاسد.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

أحمد جابر أجهزة الأمنية 4 أشخاص التحري الأجهزة الأمني الأجهزة الأمنية إ

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية- مطروح»

تحالف استثماري أجنبي يدرس شراء حصص من 3 شركات صناعية وتعدينية كبرى

انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين من ذوي الهمم بأسيوط

محاكمة عاجلة لـ«دجال السوشيال ميديا» في الجيزة

كوثر محمود: ميثاق مهنة التمريض والقبالة الجديد يتماشى مع المواثيق العالمية

استمرار سحب كراسات التقديم لمعاهد معاوني الأمن حتى 22 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من السلام

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إسرائيل

الجيش الإسرائيلى يقتحم «نابلس» فى الضفة الغربية.. ووقوع إصابات