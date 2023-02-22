تسمم 4 من أسرة واحدة في البحيرة

استقبل قبل قليل مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص من أسرة واحدة يعانون من حالة تسمم وإغماء وإعياء شديد، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بحالات اغماء وتسمم وحرر محضر بالواقعة وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من جابر حمدي أحمد، 48 سنة، أحمد جابر حمدي، 15سنة، مازن جابر حمدي، 16 سنة، محمد جابر حمدي، 12 سنة، جميعهم مصابين بحالات إغماء وإعياء، ومقيمين مدينة دمنهور.

ونُقِل المصابون جميعاً إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وأشارت التحريات الأولية أن تناولهم طعام فاسد.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.