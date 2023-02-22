الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق وإيران يبحثان تأمين الحدود والربط السككي

من اللقاء
من اللقاء

بحث وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القضايا التي تهم البلدين بينها تأمين الحدود والربط السككي.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، تطرقنا مع وزير الخارجية الإيراني إلى مجموعة من القضايا التي تهم البلدين، والوضع الأمني والحدودي جزءاً من المباحثات، مبينا أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح أن الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، مشيرا إلى التطرق للمستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز، خاصة وأن المستحقات الإيرانية كانت جزءاً من المباحثات في واشنطن.

وأضاف: هناك خطوات في ملف الربط السككي، وتم بحث القضايا الاقليمية والدولية ونتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني، منوها ان "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق.

من جانبه، قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، ان ايران تدعم عراقاً واحد ومستقلا وقوياً، فضلا عن دعمها قرار العراقيين في تقرير المصير"، مؤكدا على "ضرورة التسريع بملف متابعة جريمة اغتيال قادة النصر.

واوضح، ان قوة العراق وتقدمه يعدّ من قوة إيران وأمنها، لافتا الى ان "مباحثات مهمة اجريت في اطار اللجنة الامنية المشتركة بين العراق وايران، وندعم تعزيز امن العراق وسيادته في مواجهته للارهابيين.

وتابع، ان الحكومة العراقية عازمة على ألا يكون العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار، والجهود مستمرة في اطار تطوير العلاقات الايرانية مع العراق، مشيدا بالجهود العراقية لتعزيز الحوار بين طهران والرياض.

وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والايراني الربط السككي تأمين الحدود البلدين نظيره الايراني المباحثات الحكومة العراقية إيران

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وائل لطفي

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