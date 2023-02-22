الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين من ذوي الهمم بأسيوط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق برنامج تدريب شباب كلية التربية بجامعة أسيوط لمحو أمية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المواطنين بالقرى والمراكز وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط.

وتم تنظيمه على مدار يومين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع المهم وتحقيقًا لرؤية واستراتيجية مصر2030، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام محو أمية وتعليم الكبار أو أي مبادرات وبرامج تنموية تقدم خدمات للمجتمع والمواطنين في القرى والنجوع.

جاء ذلك بحضور عبير عبدالغني، مدير وحدة ذوي الإعاقة بديوان عام محافظة أسيوط.

وبدأ اللقاء بترديد السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمات الحضور ثم انطلاق المحاضرات والتدريب حيث شمل محاور محو الأمية وتنمية المهارات اللازمة للعمل الميداني.

وأوضح محافظ أسيوط، أن التدريب نظمته وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة للشباب من طلاب كلية التربية لتأهيلهم على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بالمنهج الذي يتم تدريسه فضلاً عن خطة العمل وخطة التوزيع سواء الأميين "الدارس" أو الطلاب "المدرسين".

وسيتم توفير المكان والدارسين والأدوات وشهادات التخرج بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات والمؤسسات المعنية المختلفة، لافتًا إلى إمكانية تسجيل مزيد من المتدربين أو الدارسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر وحدة ذوي الإعاقة بالدور الأرضي في ديوان عام المحافظة لتوفير سبل من الشباب قادر على تحقيق خطط التنمية المنشودة واستكمال مسيرة البناء، مشيرًا إلى المرور والمتابعة الدورية لهذه الفصول الدراسية بالمراكز والأحياء حتى الانتهاء من تنفيذ البرنامج بمختلف الاعاقات طبقاً للجدول الزمني المحدد ووفقًا للامكانات المتاحة.

محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (3)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (3)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (4)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (4)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (12)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (12)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (14)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (14)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (5)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (5)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (7)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (7)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (9)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (9)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (1)
محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاعاقة (1)
الاحتياجات الخاصة الهيئة العامة لتعليم الكبار الجهاز الإداري للدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاملين بالجهاز الإداري للدولة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ذوى الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية- مطروح»

تحالف استثماري أجنبي يدرس شراء حصص من 3 شركات صناعية وتعدينية كبرى

انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين من ذوي الهمم بأسيوط

محاكمة عاجلة لـ«دجال السوشيال ميديا» في الجيزة

كوثر محمود: ميثاق مهنة التمريض والقبالة الجديد يتماشى مع المواثيق العالمية

استمرار سحب كراسات التقديم لمعاهد معاوني الأمن حتى 22 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من السلام

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إسرائيل

الجيش الإسرائيلى يقتحم «نابلس» فى الضفة الغربية.. ووقوع إصابات