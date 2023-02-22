الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ندوة تعريفية بالمشروعات والخدمات لأهالي مدينة «الوراق الجديدة»

خلال الندوة
خلال الندوة

صرح المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، بأنه تم تنظيم ندوة تعريفية لأهالي جزيرة الوراق، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  وذلك للتعريف بالمشروعات والخدمات المقدمة، والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة والارتقاء بالمواطنين وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأضاف المهندس أسامة شوقي، أنه تم عقد الندوة التعريفية داخل جزيرة الوراق تيسيرا على الأهالى، وبهدف الاستماع لأفكارهم والرد على إستفساراتهم المختلفة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، أنه حضر الندوة ممثلون عن معظم عائلات الجزيرة، حيث تأتي هذه الندوة التعريفية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس الوزراء، لإشراك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  في دعم أهالي جزيرة الوراق من خلال توفير مشروعات لهم طبقاً لرغباتهم وإهتماماتهم المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستهدفة.

وفي ذات السياق، قام الدكتور حاتم مكرم، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للقاهرة الكبرى والقليوبية، بتقديم شرح عن الخدمات والمشروعات المقدمة من الجهاز، وكذلك تم توزيع بيان بالمتطلبات اللازمة لعمل المشروعات، على جميع الحاضرين للندوة التعريفية من أهالي الجزيرة، وكذلك بيان بالمستندات المطلوبة لتسجيل وترخيص المشروعات وأنواع المشروعات التي يتم تمويلها، والتعريف بعنوان ووسائل الاتصال بمقر جهاز تنمية المشروعات والخط الساخن.

على صعيد أخر، حرص المهندس، عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على مواصلة جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور نواب رئيس الجهاز ومسؤولي الإدارات المختلفة.

وقام المهندس عبدالرءوف الغيطي ومرافقوه، بتفقد (امتداد التسعين الجنوبي- محور 24 محور 28-دار مصر 2- جنة)، وذلك بصحبة المهندس حسام محمد قمر، نائب رئيس الجهاز للامتداد.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال الطرق الجارية، وتشمل ( رفع كفاءة امتداد التسعين الشمالي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطي - تطوير محور 28 – محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطى)، مؤكداً  ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من التنفيذ في الموعد المحدد لها.

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أهالي جزيرة الوراق أسامة شوقي التنمية المستهدفة الخدمات المقدمة الوراق الجديدة توجيهات القيادة السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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