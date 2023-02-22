المقاولون يستضيف فيوتشر في مباراة الصراع على المركز الثاني

يستضيف المقاولون العرب فريق فيوتشر في الخامسة مساء اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين في ظل رغبة المقاولون في العودة للمربع الذهبي وطموح فيوتشر في المنافسة على القمة.

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق ذئاب الجبل 8 انتصارات مقابل سبعة تعادلات وهزيمتين وسجل الفريق 23 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا ولم يذق طعم الهزيمة في أخر 7 مباريات وحقق خلالها ستة انتصارات على حرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي وأسوان والداخلية وغزل المحلة وتعادل مع الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 والصعود للمركز الرابع والتفوق بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري ونقطتين عن الزمالك وتقليص الفارق مع فيوتشر الى ثلاث نقاط.

وسيواصل شوقي غريب الاعتماد على طريقة 3-4-2-1 للحد من خطورة فريق فيوتشر الذي يملك أوراقا هجومية رابحة وسيفرض المدير الفني للمقاولون رقابة صارمة على مفاتيح لعب فيوتشر خاصة الظهير الأيسر جوزيف جوناثان ولاعب الوسط محمد رضا.

على الجانب الآخر يحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 37 نقطة من عشرة انتصارات وسبعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 25 هدفا ولديه ثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعد الأهلي ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 10 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على انبي والبنك الأهلي وحرس الحدود والتعادل مع المصري والهزيمة أمام الزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 40 والانفراد بالمركز الثاني في حالة تعثر بيراميدز أمام المصري.

علي ماهر كالعادة سيقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي خاصة أن االفريق يستعد لمواجهة مهمة أمام الجيش الملكي المغربي في الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.