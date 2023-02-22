الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المقاولون يستضيف فيوتشر في مباراة الصراع على المركز الثاني

المقاولون العرب
المقاولون العرب

يستضيف المقاولون العرب فريق فيوتشر في الخامسة مساء اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين في ظل رغبة المقاولون في العودة للمربع الذهبي وطموح فيوتشر في المنافسة على القمة.

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق ذئاب الجبل 8 انتصارات مقابل سبعة تعادلات وهزيمتين وسجل الفريق 23 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا ولم يذق طعم الهزيمة في أخر 7 مباريات وحقق خلالها ستة انتصارات على حرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي وأسوان والداخلية وغزل المحلة وتعادل مع الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 والصعود للمركز الرابع والتفوق بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري ونقطتين عن الزمالك وتقليص الفارق مع فيوتشر الى ثلاث نقاط.

وسيواصل شوقي غريب الاعتماد على طريقة 3-4-2-1 للحد من خطورة فريق فيوتشر الذي يملك أوراقا هجومية رابحة وسيفرض المدير الفني للمقاولون رقابة صارمة على مفاتيح لعب فيوتشر خاصة الظهير الأيسر جوزيف جوناثان ولاعب الوسط محمد رضا.

على الجانب الآخر يحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 37 نقطة من عشرة انتصارات وسبعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 25 هدفا ولديه ثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعد الأهلي ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 10 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على انبي والبنك الأهلي وحرس الحدود والتعادل مع المصري والهزيمة أمام الزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 40 والانفراد بالمركز الثاني في حالة تعثر بيراميدز أمام المصري.

علي ماهر كالعادة سيقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي خاصة أن االفريق يستعد لمواجهة مهمة أمام الجيش الملكي المغربي في الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الدورى المصرى المقاولون العرب فيوتشر الاسبوع التاسع عشر شوقى غريب علي ماهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدولي «سبورتس إكسبو 2023»

وزير الصحة: يجب استمرار تضافر الجهود لمواجهة الزيادة السكانية

رئيس الدوما: السياسة الأمريكية أغرقت العالم في حالة من الصراعات

قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان تطوان السينمائي بالمغرب

اليوم.. الحكم على 11 متهمًا بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالجيزة

البرلمان العراقي يؤكد أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان