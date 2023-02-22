لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم بالمنشية دون حدوث أى إصابات بين المواطنين، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار ومعرفه أسباب الانهيار، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات حى الجمرك، بانهيار أجزاء من عقار بناء قديم دون إصابات بدائرة قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم والأجهزة التنفيذية في حي الجمرك الي محل البلاغ، وبالمعاينة الاولية والفحص من قبل مسئولى الحى، تبين انهيار أجزاء بالعقار رقم 58 شارع السبع بنات بناء قديم مكون من 3 طوابق وخالي من السكان، تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.