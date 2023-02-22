الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 11 متهما بـ«خلية الشروق»

المستشار السعيد الشربيني
المستشار السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 11 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق" .

أسندت النيابة للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كما أسندت  للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

فيما أسندت للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد محاكمة خلية الشروق إعلاميا

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وائل لطفي

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