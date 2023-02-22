الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة قاتل زوجته بالزمالك لشكه فى سلوكها

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها في منطقة الزمالك.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة قصر النيل إخطارا من قسم شرطة العجوزة، أفاد فيه بحضور شخص أبلغ عن جريمة قتل زوجته داخل شقتها في منطقة الزمالك.

انتقل رجال المباحث لمسرح الجريمة فى شقة الزمالك وتبين وجود سيدة ملقاة على الأرض وبها طعنات فى جسدها أودت بحياتها.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأنه أنهى حياة زوجته بسبب شكه فى سلوكها، بعدما شاهد محادثات غرامية بينها وبين أشخاص على "واتس آب" الخاص بهاتفها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب إخفائها هاتفها ورفضها الكشف عن محادثات "واتس آب"، فاستشاط غيظ المتهم، وأحضر سكينا من المطبخ وطعن به زوجته 3 طعنات أودت بحياتها، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة، لتأمر النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد، ثم إحالته لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم منطقة الزمالك زوجته قسم شرطة قصر النيل

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وائل لطفي

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