حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 22 فبراير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت عن مشروع أو حتى التراجع.

عاطفياً: المحيط يسبب لك بعض الأعباء. أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جدا

صحياً: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، فيؤثر في وضعك الصحي ويثير أعصابك.

الثور

مهنياً: لا بدّ من أن تثمر جهودك نتائج مُرضية ومقبولة، لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى.

عاطفيا: نصيحتك للشريك واضحة ووصلت في أوانها، وهذا ما يدفعه ولا شك إلى إعادة حساباته مجدداً.

صحياً: تخلص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وانس هموم العمل، ومارس الرياضة بانتظام.

الجوزاء

مهنياً: يلفّ الغموض مستقبلك المهني، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها.

عاطفياً: شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريباً.

صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً.

السرطان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، أو عن شراكة تؤدي دوراً في مسار الأسبوع الأول من الشهر.

عاطفياً: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

صحياً: تبدو بين الحين والآخر منزعجاً وقلقاً ومضطرباً. الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.

الأسد

مهنياً: يكتمل القمر في برج الأسد، وتكون طريقة تعاملك الجديدة مهمّة لكنها قد لا تنفع على المدى الطويل.

عاطفياً: لا تقع ضحية الغيرة القاتلة، فهي مقبرة أي علاقة مستقبلية مهما يكن حجمها وأساسها.

صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة.

العذراء

مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزناً لبعض التحذيرات. لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة.

عاطفياً: قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.

صحياً: حدد الخطوات التي تتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك.

الميزان

مهنياً: إذا كنت تناقش عقوداً واتفاقات فلن تعرف التتعثّر وتقنع الآخرين بوجهة نظرك بنجاح.

عاطفياً: تعامل الشريك كما يجب، ما ينعكس إيجاباً على العلاقة، وتسير الأمور كما تشتهيان.

صحياً: نصيحتي لك أن تبتعد قدر الإمكان عن تناول الحلويات الغنية بالسمن.

العقرب

مهنياً: يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية، ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة.

عاطفياً: الرومانسية قوية جداً اليوم، أما أيامك المقبلة فتكون مليئة بالسعادة الكبيرة.

صحياً: لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان. حذار.

القوس

مهنياً: تكون جميع الأمور على خير ما يرام، وأدعوك إلى عدم تأزيم الأوضاع.

عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

صحياً: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة. لا بأس من متابعتها.

الجدي

مهنياً: تخوض تجارب مالية واستثمارية وتهتم بقضايا طارئة. لا تظهر عن غضب ولا عن عدائية.

عاطفياً: تدرك أنك إذل أسأت الاختيار في علاقة عاطفية، قد تثير القلق في نفسك.

صحياً: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلب، هوّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك.

الدلو

مهنياً: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعاً، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة.

عاطفياً: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة.

صحياً: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة.

الحوت

مهنياً: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة. كن مختلفًا. دع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت.

عاطفياً: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك.

صحياً: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك، أهنئك بذلك.