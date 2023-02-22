الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 22 فبراير 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

 

الحمل
مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت عن مشروع أو حتى التراجع.
عاطفياً: المحيط يسبب لك بعض الأعباء. أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جدا
صحياً: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، فيؤثر في وضعك الصحي ويثير أعصابك.

الثور

مهنياً: لا بدّ من أن تثمر جهودك نتائج مُرضية ومقبولة، لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى.
عاطفيا: نصيحتك للشريك واضحة ووصلت في أوانها، وهذا ما يدفعه ولا شك إلى إعادة حساباته مجدداً.
صحياً: تخلص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وانس هموم العمل، ومارس الرياضة بانتظام.

الجوزاء
مهنياً: يلفّ الغموض مستقبلك المهني، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها.
عاطفياً: شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريباً. 
صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً.

السرطان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، أو عن شراكة تؤدي دوراً في مسار الأسبوع الأول من الشهر.
عاطفياً: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. 
صحياً: تبدو بين الحين والآخر منزعجاً وقلقاً ومضطرباً. الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.

الأسد 
مهنياً: يكتمل القمر في برج الأسد، وتكون طريقة تعاملك الجديدة مهمّة لكنها قد لا تنفع على المدى الطويل.
عاطفياً: لا تقع ضحية الغيرة القاتلة، فهي مقبرة أي علاقة مستقبلية مهما يكن حجمها وأساسها. 
صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة.

العذراء
مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزناً لبعض التحذيرات. لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة. 
عاطفياً: قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.
صحياً: حدد الخطوات التي تتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك.

الميزان
مهنياً: إذا كنت تناقش عقوداً واتفاقات فلن تعرف التتعثّر وتقنع الآخرين بوجهة نظرك بنجاح.
عاطفياً: تعامل الشريك كما يجب، ما ينعكس إيجاباً على العلاقة، وتسير الأمور كما تشتهيان. 
صحياً: نصيحتي لك أن تبتعد قدر الإمكان عن تناول الحلويات الغنية بالسمن.

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 19 فبراير 2023

العقرب
مهنياً: يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية، ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة.
عاطفياً: الرومانسية قوية جداً اليوم، أما أيامك المقبلة فتكون مليئة بالسعادة الكبيرة.
صحياً: لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان. حذار.

القوس 
مهنياً: تكون جميع الأمور على خير ما يرام، وأدعوك إلى عدم تأزيم الأوضاع. 
عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى. 
صحياً: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة. لا بأس من متابعتها.

الجدي

مهنياً: تخوض تجارب مالية واستثمارية وتهتم بقضايا طارئة. لا تظهر عن غضب ولا عن عدائية.
عاطفياً: تدرك أنك إذل أسأت الاختيار في علاقة عاطفية، قد تثير القلق في نفسك.
صحياً: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلب، هوّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك.

الدلو
مهنياً: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعاً، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة.
عاطفياً: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة.
صحياً: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة.

الحوت

مهنياً: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة. كن مختلفًا. دع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت.
عاطفياً: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك. 
صحياً: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك، أهنئك بذلك. 

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 19 فبراير 2023

خبيرة ابراج خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم برج الحمل حظك اليوم برج الحوت ابراج فلكية

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