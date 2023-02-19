الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 19 فبراير 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 19 فبراير 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: تسمع أخبارًا سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الأزمات والمشكلات.

عاطفيًا: قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم إذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ.

صحيًا: تكثر المشكلات المحيطة بك وتتركك في حالة من التعب والإرهاق.

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حظك اليوم لمواليد برج الثور

 مهنيًا: حاول أن تركز اليوم على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأشياء التى لا تنفع.

عاطفيًا: تتعاطف مع الحبيب في محنته وتقف الى جانبه محاولًا التخفيف عنه قدر المستطاع.

صحيًا: قد تصاب بخيبة أمل لكنها لن تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنيًا: تميل الى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات، مؤشرات إلى ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.

عاطفيًا: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبه ولا تعرف كيف تتعامل معها.

صحيًا: العصير من الفاكهة الطازجة مفيد للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيًا: قد تُتاح لك فرص مميزة ويتحدث هذا اليوم عن مبالغ مالية محتملة لمصلحتك .

عاطفيًا: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة.

صحيًا: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعًا.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: تستعد لمواجهة الكثير من المشاكل اليوم لكنها لن تقف عائقاً في طريقك أو تمنع تقدمك.

عاطفيًا: تفكر جدياً في إنهاء ارتباطك بالحبيب بعد صدور تصرّفات من قبله غيرت نظرتك إليه.

صحيًا: يستحسن الاستفادة من أوقات الفراغ لممارسة بعض أنواع النشاطات المفيدة صحياً.

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء.

عاطفيًا: تعرف جيداً أنك مغرم بالحبيب ولا تستطيع الاستغناء عنه، لكن ما باليد حيلة.

صحيًا: قد يتفاقم وضعك الصحي يوماً بعد يوم في حال تقاعست عن ممارسة الرياضة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيًا: تبرز مسألة مالية تأخذ حجماً كبيراً تكون دليلاً على أخبار جديدة تتعلق باستثمارات.

عاطفيًا: لا تكن فضولياً وتتدخل في بعض شؤون الحبيب الخاصة. اهتم بشؤونك فقط .

صحيًا: تكثر العوائق التي تحول دون ممارستك الرياضة. حاول التخلص منها.

 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيًا: قد تنزعج لبعض الخلافات في الرأي، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور.

عاطفيًا: استمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف.

صحيًا: تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًا: تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه. يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.

عاطفيًا: لماذا تبقي الحبيب في حالة ضياع؟ كن صريحاً معه وتعاونا لحل الخلافات معًا.

صحيًا: بانتظارك المزيد من التعب في العمل، فلا تدعه ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: تعيش يوما مهما على الصعيد المالي من استثمارات أوراق حسابات مصرفية وغيرها لكن لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنياً في ما تقوم به.

عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصاً يحبك كالحبيب ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود.

صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.

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حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيًا: حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها وإيجاد الحلول المناسبة

عاطفيًا: لا تتخلَّ عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الإشاعات. تأكد من الأمور جيداً قبل اتخاذ أي قرار 

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للارهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.

عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.

صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة.

الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية حظك اليوم لمواليد برج السرطان حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم لمواليد برج الثور

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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