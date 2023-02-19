حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 19 فبراير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 19 فبراير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: تسمع أخبارًا سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الأزمات والمشكلات.

عاطفيًا: قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم إذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ.

صحيًا: تكثر المشكلات المحيطة بك وتتركك في حالة من التعب والإرهاق.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: حاول أن تركز اليوم على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأشياء التى لا تنفع.

عاطفيًا: تتعاطف مع الحبيب في محنته وتقف الى جانبه محاولًا التخفيف عنه قدر المستطاع.

صحيًا: قد تصاب بخيبة أمل لكنها لن تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنيًا: تميل الى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات، مؤشرات إلى ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.

عاطفيًا: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبه ولا تعرف كيف تتعامل معها.

صحيًا: العصير من الفاكهة الطازجة مفيد للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيًا: قد تُتاح لك فرص مميزة ويتحدث هذا اليوم عن مبالغ مالية محتملة لمصلحتك .

عاطفيًا: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة.

صحيًا: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعًا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: تستعد لمواجهة الكثير من المشاكل اليوم لكنها لن تقف عائقاً في طريقك أو تمنع تقدمك.

عاطفيًا: تفكر جدياً في إنهاء ارتباطك بالحبيب بعد صدور تصرّفات من قبله غيرت نظرتك إليه.

صحيًا: يستحسن الاستفادة من أوقات الفراغ لممارسة بعض أنواع النشاطات المفيدة صحياً.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء.

عاطفيًا: تعرف جيداً أنك مغرم بالحبيب ولا تستطيع الاستغناء عنه، لكن ما باليد حيلة.

صحيًا: قد يتفاقم وضعك الصحي يوماً بعد يوم في حال تقاعست عن ممارسة الرياضة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيًا: تبرز مسألة مالية تأخذ حجماً كبيراً تكون دليلاً على أخبار جديدة تتعلق باستثمارات.

عاطفيًا: لا تكن فضولياً وتتدخل في بعض شؤون الحبيب الخاصة. اهتم بشؤونك فقط .

صحيًا: تكثر العوائق التي تحول دون ممارستك الرياضة. حاول التخلص منها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيًا: قد تنزعج لبعض الخلافات في الرأي، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور.

عاطفيًا: استمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف.

صحيًا: تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًا: تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه. يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.

عاطفيًا: لماذا تبقي الحبيب في حالة ضياع؟ كن صريحاً معه وتعاونا لحل الخلافات معًا.

صحيًا: بانتظارك المزيد من التعب في العمل، فلا تدعه ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: تعيش يوما مهما على الصعيد المالي من استثمارات أوراق حسابات مصرفية وغيرها لكن لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنياً في ما تقوم به.

عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصاً يحبك كالحبيب ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود.

صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيًا: حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها وإيجاد الحلول المناسبة

عاطفيًا: لا تتخلَّ عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الإشاعات. تأكد من الأمور جيداً قبل اتخاذ أي قرار

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للارهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.

عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.

صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة.