الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يكشف سر الهجوم على «أزمة منتصف العمر».. ويطالب بتعليم الثقافة الجنسية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، سر هجوم السوشيال ميديا على مسلسل "أزمة منتصف العمر"، وانتقاد مشهد حمل سيدة من زوج ابنتها.

وقال الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه جرى عرف في الصحافة ألا تنشر تفاصيل قضايا زنا المحارم، وعدم التوسع في نشر وقائعها من باب المسئولية الاجتماعية.

 

وأشار الباز، إلى أن الدراما تقدم مشكلة لكشفها أمام الناس، لأن تعرية الانحراف أمر مهم، لمواجهته، موضحًا أن من هاجموا عرض الفعل، لم يهاجموا الفعل، لكنهم لا يريدون الاعتراف بوجود مشكلة أخلاقية.

وأردف: "لدينا مشكلة في تصوراتنا، والمسألة الجنسية لم تحسم، ونجد حالات طلاق كثيرة لأن الطرفين لم يتوافقا، والمحاكم تشهد بوقائع الناس لا تتخيلها، لأننا تعاملنا مع الجنس إنه عيب وميصحش، وإنه حاجة في الخفاء".

تعليم الثقافة الجنسية في المناهج الدراسية

وطالب الباز، بضرورة تعليم الثقافة الجنسية في المناهج الدراسية، لتربي الناس أولادها، وتتحدث معهم، حتى تنتهي هذه المشكلة.

وأشار إلى أن من هاجم محمد صلاح، لأن رجل وضع يده على كتف زوجته، هاجمه لأنه أحال الصورة إلى معنى جنسي، مردفا: "المعنى في دماغ اللي هاجم مش في الصورة"، ودليل على الحرمان والكبت، فعدم تلبية الرغبة بشكل مشبع تدفعك للتفكير بشكل مرضي.

مسلسل أزمة منتصف العمر، بطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد ورشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل.

أزمة منتصف العمر الباز محمد الباز الثقافة الجنسية مسلسل ازمة منتصف العمر

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