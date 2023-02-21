أمير حدود داعش لـ«الوثائقية»: كنا نستقبل عناصر من أوروبا وأفغانستان وإيران

أكد أمير حدود داعش في سوريا، رشيد المصري، أن التنظيم كان يستقبل عناصر قادمة من أوروبا وأفغانستان وباكستان وإيران.

أضاف رشيد، خلال لقائه الحصري مع قناة "الوثائقية"، مع الإعلامي أحمد الدريني، أنه في يناير 2014 حدثت مصادمات بين التنظيم مع جماعة أحفاد الرسول وعاصفة الشمال، بسبب زيارة نائب الرئيس الأمريكي جون ماكين ودعمه لعاصفة الشمال .

حدث اقتتال بين التنظيمات كلها في سوريا خلال 2014 استمر أسبوعين

وتابع "في بداية 2014 كانت هناك حملة متكاملة على التنظيم بمشاركة كل التنظيمات الأخرى، أدى إلى اقتتال دام نحو أسبوعين واستطاع داعش أن يحسم المحافظات الشرقية وطرد المتواجدين فيها من الفصائل الأخرى من الجزء المحرر من نظام بشار والجزء الشرقي والشمال الشرقي من محافظة حلب".

وأشار إلى أنه بذلك يكون للتنظيم أرض مستقلة هو القائم على الحكم فيها، وتحولت من دعوة إلى حقيقة واقعية من أوجه السلطة الأمنية والقضائية والحدودية والشرطية، وتركت بقية الفصائل في حلب الغربية وإدلب.

وأوضح أنه في الوضع الجديد أصبح تنظيم داعش يمتلك كل مقاومات السلطة منها رعايته للحدود، وانتظام للحدود وأمانها.

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