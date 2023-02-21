الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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توك شو

صدمة.. كيف نجح «داعش» فى جذب المطربين والمشاهير؟

جريدة الدستور

رد أمير حدود داعش في سوريا، رشيد المصري، على سؤال الإعلامي أحمد الدريني حول سبب نجاح "الفورة الغربية" في مسألة التنظيم وقدرته على اجتذاب شباب أوروبي ومتعلم ومشاهير وحتى مطربين؟

وقال أمير حدود داعش في سوريا، خلال حواره مع القناة "الوثائقية"، إن مشاركة أمور كثيرة أهمها الموافقة الضمنية لكل دول العالم". 

جودة الدعاية ساعدت "داعش" على جذب مقاتلين عرب وأجانب إلى سوريا

وتابع: "دول العالم وافقت قديمًا على السفر لأفغانستان، ذهب الآلاف ورفضت السفر للعراق، لأنه كان هناك رفض دولي أو أمريكي للإشراف على المهمة هو المرور على العراق، لكن العالم مرتاح للناس تروح سوريا فالناس راحت".

أشار إلى أن جودة الدعاية ساعدت "داعش" على جذب مقاتلين عرب وأجانب إلى سوريا، متابعًا: "ثاني شيء التنظيم كون في البداية كوادر ساعدته على جودة الدعاية، والأقدار والحظ لأن المهاجرين الأوائل وقفوا معهم وضد جبهة النصرة وضد أيمن الظواهري".

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