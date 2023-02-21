الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أمير حدود داعش لـ«الوثائقية»: عناصر أوروبية تدير الأمور الفنية للتنظيم

الوثائقية
الوثائقية

كشف أمير حدود داعش في سوريا رشيد المصري، عن سر قدرة التنظيم على صناعة منتج دعائي بتقنيات حديثة وسر الجهاز الإعلامي لداعش.

قال المصري، خلال لقائه الخاص والحصري مع قناة "الوثائقية" المصرية، مع الإعلامي أحمد الدريني: "كانت هناك عناصر أوروبية تدير الأمور الفنية لداعش مثل التصوير والجرافيك".

وتابع "كان يقود الجهاز الإعلامي لداعش الدكتور وائل الشهير بمحمد الفرقان، والكل يشهد له بالثقافة وكانت هناك حالة من الصراع بيني وبينه وبين محمد العراقي وفي الحقيقة يملك الكثير من الكوادر الأوروبية من البرتغاليين والمسئولين عن الأمور الفنية من الكاميرا". 

وعن سياسة الإعلام قال إنه كان يديرها بعض العراقيين، مؤكدًا أن الماديات كانت تسمح بكل شيء.

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