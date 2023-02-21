الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تكشف تفاصيل الأحوال الجوية خلال مارس

امطار
امطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية خلال شهر مارس المقبل.

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريح لـ"الدستور"، إن مارس أحد أشهر فصل الشتاء، إلا أن معدل درجات الحرارة فيه ترتفع، مضيفًا أنه مع نهاية شهر مارس وبداية أبريل ترتفع درجات الحرارة ولا تعود للانخفاض مرة أخرى.

الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية في شهر مارس المقبل

وأشارت إلى أنه بداية من يوم 21 مارس المقبل يبدأ فصل الربيع وهذا الفصل معروف فيه ارتفاع درجات الحرارة من خلال المعدلات المناخية وليست تنبؤات.

واختتمت غانم، حديثها في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "وتحدث في شهر مارس تقلبات جوية كثيرة ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في اليوم الواحد وأحيانًا يومًا بعد يوم، ونتأثر بمنخفضات جوية دائمًا في شهر مارس".

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

بلاش نستعجل.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الشتاء

 

ارصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأحوال الجوية الطقس شهر مارس

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