الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق متهم ونجله للمفتى لاتهامهما بقتل محفظ قرآن فى المنيا

محفظ القرآن المجني
محفظ القرآن المجني عليه

أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق شخص ونجله لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهما شنقًا، لاتهامهما بقتل محفظ قرآن كريم، والتمثيل بالجثة بإحدى القرى، وحددت هيئة المحكمة جلسة شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف توفيق، وأمانة سر أندراوس فهمي، وتضمن إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم ونجله، لقيامهما بقتل محفظ قرآن كريم، والتمثيل بجثته، بسب خلافات أسرية.

كان المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أحال المتهم ونجله للمحاكمة الجنائية لقيامهما بقتل المجني عليه والتمثيل بجثته عام 2019 بسبب خلافات أسرية، حيث عقدت هيئة المحكمة عدة جلسات للمرافعة والاستماع لأقوال الشهود والدفاع.

وترجع أحداث القضية، لعام 2019 حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بلاغًا من عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة ملقاة بترعة سري باشا أمام قرية جريس، وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أهالى قرية جوارجى ونزلة رومان وإجراء التحريات المكثفة، تبين تغيب الشيخ "جمال حسن دياب" 53 عاما، مقيم بعزبة جوارجي، محفظ قرآن ويقدم أعمالا خيرية كثيرة ويتمتع بعلاقات قوية مع الأهالي ولا توجد خلافات بينه وبين آخرين.

 وبسؤال شقيقه حمادة، ٤٣ سنة، يعمل بالمعمار قرر أن شقيقه استقل سيارته في طريقه لأداء واجب العزاء، دون عودة، وبعد عدة أيام من اختفائه عثر على أشلاء جثته ملقاة بترعة سري باشا أمام قرية جريس، وعقب ذلك تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد المتهمين وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق معهما، والتي قررت بعد التحقيقات وتحريات البحث الجنائي إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، والتي تداولت القضية علي مدار جلسات عديدة حتى أصدرت حكمها المذكور عاليه.

جنيات المنيا إحالة أوراق متهم ونجله مفتى الجمهورية قتل محفظ قرآن كريم المستشار شريف توفيق رئيس محكمة جنايات المنيا

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