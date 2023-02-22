سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023
ينال البحث عن سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023 اهتمام الكثيرين، لذا يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية للمهتمين به بعد بدء حجز موسم الحج والعمرة.
سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023
في هذا التقرير نعرض سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023 وأسعار العملات الأجنبية في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 22-2-2023
8.14 جنيه للشراء
8.16 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.10 جنيه للشراء
8.14 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في قناة السويس
8.10 جنيه للشراء
8.17 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.11 جنيه للشراء
8.17 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
8.15 جنيه للشراء
8.16 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.10 جنيه للشراء
8.16 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-2-2023
دولار أمريكى
30.5369 جنيه للشراء
30.6337 جنيه للبيع
يورو
32.5370 جنيه للشراء
32.6433 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
36.9618 جنيه للشراء
37.0821 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.0128 جنيه للشراء
33.1319 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.6602 جنيه للشراء
22.7337 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.4978 جنيه للشراء
100.0089 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3136 جنيه للشراء
8.3407 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4379 جنيه للشراء
4.4539 جنيه للبيع