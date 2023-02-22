سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023

ينال البحث عن سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023 اهتمام الكثيرين، لذا يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية للمهتمين به بعد بدء حجز موسم الحج والعمرة.

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023

في هذا التقرير نعرض سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023 وأسعار العملات الأجنبية في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 22-2-2023

8.14 جنيه للشراء

8.16 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.10 جنيه للشراء

8.14 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في قناة السويس

8.10 جنيه للشراء



8.17 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.11 جنيه للشراء



8.17 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.15 جنيه للشراء



8.16 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.10 جنيه للشراء



8.16 جنيه للبيع





أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-2-2023



دولار أمريكى​

30.5369 جنيه للشراء

30.6337 جنيه للبيع

يورو​

32.5370 جنيه للشراء

32.6433 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​

36.9618 جنيه للشراء

37.0821 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

33.0128 جنيه للشراء

33.1319 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

22.6602 جنيه للشراء

22.7337 جنيه للبيع

دينار كويتى​

99.4978 جنيه للشراء

100.0089 جنيه للبيع

درهم اماراتى​

8.3136 جنيه للشراء

8.3407 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.4379 جنيه للشراء

4.4539 جنيه للبيع

