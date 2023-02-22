الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023

ينال البحث عن سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023 اهتمام الكثيرين، لذا يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية للمهتمين به بعد بدء حجز موسم الحج والعمرة. 

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023

في هذا التقرير نعرض سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-2-2023 وأسعار العملات الأجنبية في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 22-2-2023 

8.14 جنيه للشراء 
8.16 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

8.10 جنيه للشراء
8.14 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي في قناة السويس

8.10 جنيه للشراء

8.17 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.11 جنيه للشراء

8.17  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

8.15 جنيه للشراء

8.16 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.10 جنيه للشراء

8.16 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 فى البنوك المصرية


 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-2-2023 
 

دولار أمريكى​
30.5369 جنيه للشراء 
30.6337 جنيه للبيع 

يورو​
32.5370 جنيه للشراء 
32.6433 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى​
36.9618 جنيه للشراء 
37.0821 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى​ 
33.0128 جنيه للشراء 
33.1319 جنيه للبيع 

100 ين يابانى​
22.6602 جنيه للشراء 
22.7337 جنيه للبيع 

دينار كويتى​
99.4978 جنيه للشراء 
100.0089 جنيه للبيع 

درهم اماراتى​
8.3136 جنيه للشراء 
8.3407 جنيه للبيع 

اليوان الصينى​
4.4379 جنيه للشراء 
4.4539 جنيه للبيع 
 

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وائل لطفي

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