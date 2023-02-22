الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-2-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023 والتي يزداد البحث عنها بشكل دائم كي يؤدي المصلين صلواتهم في أوقاتها دون الخروج عنها.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023
 من خلال هذا التقرير نعرض مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-2-2023 في عدد من المحافظات والتي تختلف فيها مواقيت الصلاة عن بعضها بسبب فروق التوقيت.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص
الشروق ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٤٨ م
صلاة العِشاء ٧:٠٦ م

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٥:٥٢ م
صلاة العِشاء ٧:١١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٤ م
صلاة العِشاء ٧:٠٣ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص
الشروق ٦:٢٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٤٣ م
صلاة العِشاء ٧:٠١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٥٠ ص
الشروق ٦:١٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:١٢ م
صلاة المَغرب ٥:٣٨ م
صلاة العِشاء ٦:٥٤ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٥٢ ص
الشروق ٦:١٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:١٤ م
صلاة المَغرب ٥:٤٠ م
صلاة العِشاء ٦:٥٦ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٥٣ ص
الشروق ٦:٢١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:١١ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء ٧:٠٥ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص
الشروق ٦:٢٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٤٦ م
صلاة العِشاء ٧:٠١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣١ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م
صلاة العَصر ٣:٥٦ م
صلاة المَغرب ٦:٢٣ م
صلاة العِشاء ٧:٣٦ م

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