مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-2-2023 فى مصر
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023 والتي يزداد البحث عنها بشكل دائم كي يؤدي المصلين صلواتهم في أوقاتها دون الخروج عنها.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023
من خلال هذا التقرير نعرض مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-2-2023 في عدد من المحافظات والتي تختلف فيها مواقيت الصلاة عن بعضها بسبب فروق التوقيت.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص
الشروق ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٤٨ م
صلاة العِشاء ٧:٠٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٥:٥٢ م
صلاة العِشاء ٧:١١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط
صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٤ م
صلاة العِشاء ٧:٠٣ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص
الشروق ٦:٢٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٤٣ م
صلاة العِشاء ٧:٠١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:٥٠ ص
الشروق ٦:١٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:١٢ م
صلاة المَغرب ٥:٣٨ م
صلاة العِشاء ٦:٥٤ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة
صلاة الفجْر ٤:٥٢ ص
الشروق ٦:١٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:١٤ م
صلاة المَغرب ٥:٤٠ م
صلاة العِشاء ٦:٥٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجْر ٤:٥٣ ص
الشروق ٦:٢١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:١١ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء ٧:٠٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص
الشروق ٦:٢٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٤٦ م
صلاة العِشاء ٧:٠١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٥:٣١ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م
صلاة العَصر ٣:٥٦ م
صلاة المَغرب ٦:٢٣ م
صلاة العِشاء ٧:٣٦ م