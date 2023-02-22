مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-2-2023 فى مصر

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023 والتي يزداد البحث عنها بشكل دائم كي يؤدي المصلين صلواتهم في أوقاتها دون الخروج عنها.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023

من خلال هذا التقرير نعرض مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-2-2023 في عدد من المحافظات والتي تختلف فيها مواقيت الصلاة عن بعضها بسبب فروق التوقيت.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص

الشروق ٦:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب ٥:٤٨ م

صلاة العِشاء ٧:٠٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٥:٥٢ م

صلاة العِشاء ٧:١١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:١٨ م

صلاة المَغرب ٥:٤٤ م

صلاة العِشاء ٧:٠٣ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص

الشروق ٦:٢٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٤٣ م

صلاة العِشاء ٧:٠١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٥٠ ص

الشروق ٦:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:١٢ م

صلاة المَغرب ٥:٣٨ م

صلاة العِشاء ٦:٥٤ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٥٢ ص

الشروق ٦:١٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:١٤ م

صلاة المَغرب ٥:٤٠ م

صلاة العِشاء ٦:٥٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٥٣ ص

الشروق ٦:٢١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:١١ م

صلاة المَغرب ٥:٣٧ م

صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٥:٤٩ م

صلاة العِشاء ٧:٠٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٢٠ م

صلاة المَغرب ٥:٤٦ م

صلاة العِشاء ٧:٠١ م





مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣١ ص

الشروق ٦:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م

صلاة العَصر ٣:٥٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٣ م

صلاة العِشاء ٧:٣٦ م