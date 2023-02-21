الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الأوكرانية» تدعو العالم لفرض عقوبات ضد روسيا

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية الروسية

شددت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يتخذ العالم إجراءات ضد روسيا بعد تعليقها العمل بمعاهدة ستارت، وفقًا لما ورد عبر قناة "العربية".

وقال الرئيس الروسي خلال كلمة له اليوم: "يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا والمطالبة بمنشآتنا النووية"، وفي هذا الصدد، أجد نفسي مضطرًا لأن أعلن أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

معاهدة الترسانة النووية 

وتنص المعاهدة على قيود على الترسانات النووية الاستراتيجية المنتشرة لأكبر قوتين نوويتين في العالم، وتضع حدًا للأصول النووية الاستراتيجية في 1550 رأسًا حربيًا منتشرًا و700 صاروخ منتشر. كما تنص المعاهدة على مراقبة مشتركة للترسانات النووية المنتشرة لكل جانب، فضلاً عن التنسيق من خلال لجنة استشارية ثنائية.

 

معاهدة ستارت روسيا اوكرانياا الخارجية الروسية بوتين عقوبات

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وائل لطفي

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