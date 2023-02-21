روسيا: سنحترم مستويات الترسانة النووية رغم تعليقنا لمعاهدة «ستارت»

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن احترامها مستويات الترسانة النووية وفقًا لمعاهدة نيو ستارت رغم قرار التعليق، وفق قناة "روسيا اليوم".

ومن جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة علمت بقرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" من خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الفيدرالية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن سابقًا خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية عن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت"، وشدد على أن روسيا "لا تنسحب" من المعاهدة، لكنها "تعلق مشاركتها".

وفي خطاب استمر أكثر من ساعتين، قال بوتين إن روسيا ستوقف مشاركتها في نيو ستارت، آخر معاهدة رئيسية متبقية للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، في خطاب مخصص للذكرى السنوية الأولى للعملية الروسية على أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي خلال كلمة له "يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا والمطالبة بمنشآتنا النووية"، وفي هذا الصدد أجد نفسي مضطرًا لأن أعلن أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

معاهدة الترسانة النووية

وقد تم التوقيع على تلك المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والحد منها في 3 يناير 1993، والمعاهدة هي مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرءوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، وبروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات.

وتنص المعاهدة على قيود على الترسانات النووية الاستراتيجية المنتشرة لأكبر قوتين نوويتين في العالم، وتضع حدًا للأصول النووية الاستراتيجية في 1550 رأسًا حربيًا منتشرًا و700 صاروخ منتشر. كما تنص المعاهدة على مراقبة مشتركة للترسانات النووية المنتشرة لكل جانب، فضلًا عن التنسيق من خلال لجنة استشارية ثنائية.