الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء الجلسة النقاشية لـ «التنسيقية» حول كتابها «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية» (فيديو)

جانب من جلسة تنسيقية
جانب من جلسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل الجلسة النقاشية حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إيمانًا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر، أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

ويحضر الجلسة النقاشية، كلًا من  الدكتور محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، والدكتور صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب".

كما يحضر كلًا من  الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية الدكتور فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

وحضر أيضا الدكتورة شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب الدكتور رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتدير الجلسة آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جلسة نقاشية التنسيقية أميرة العادلي الإعلامي الدكتور محمد الباز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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