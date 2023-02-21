الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

البنك الأهلي يعسكر في الإسماعيلية استعدادًا لسيراميكا (صور)

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالبنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم في معسكره المغلق بالإسماعيلية الذي سيستمر لمدة 5 أيام.

من المقرر أن يخوض الفريق تدريبات صباحية ومسائية ضمن البرنامج التدريبي المقرر من قبل بابافاسيليو المدير الفني.

وشهد مران اليوم تدريبات استشفائية تأهيلية لمجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الماضية 
وخاضت المجموعة الاخري تدريبات بدنية وخططية للاطمئنان علي الجاهزية البدنية والفنية لجميع اللاعبين.

وحرص الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلي بقيادة بابافاسيليو على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال الأسابيع الماضية، وخاصة خط الهجوم ما تسبب في تراجع النتائج وتأزم موقف الفريق في جدول المسابقة.

وطالب المدير الفنى للبنك الأهلي من مهاجمي الفريق التركيز واستغلال الفرص وتم تدريبهم على كيفية استغلال الفرص وخاصة تحت ضغط المنافسين.

وواصل البنك الأهلي الابتعاد عن طريق الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2/2 مع ضيفه سموحة، اليوم الأحد، في افتتاح منافسات المرحلة الـ19 للمسابقة.

ورفع البنك الأهلي الذي ظل بلا انتصار للمباراة التاسعة على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر "الثالث من القاع"، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد سموحة إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.

وبادر البنك الأهلي بالتسجيل عن طريق لاعبه البوركيني سعيدو سامبوري في الدقيقة 15، لكن حسام حسن أدرك التعادل لسموحة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وأعاد أحمد ياسر التقدم للبنك الأهلي مجددا عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 61، غير أنه سرعان ما تلقى البطاقة الحمراء، ليلعب فريقه بعشرة لاعبين.

واستغل سموحة النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز مصطفى سعد هدف التعادل للفريق السكندري في الدقيقة 76.

الاهلى استعدادا لسيراميكا البنك الأهلي فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي سموحة

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