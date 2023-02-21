الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد السلاح يشكر وزير الرياضة لدعمه الأبطال المصريين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

حرص الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة عبدالمنعم الحسيني، على تقديم برقية شكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لرياضة السلاح.

أكد الاتحاد بالبرقية أن النتائج التي يحققها أبطال مصر خلال الفترة السابقة لم تكن لتتحقق لولا وقوف الدولة المصرية خلف أبطالها وتوفير مناخ رياضي متميز لهؤلاء الأبطال ساعدهم على الوقوف المستمر على منصات التتويج واعتلاء التصنيف العالمي.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه النجاحات المتتالية تحظى دائمًا بإشادة مستمرة من كافة الجهات خاصة من المجتمع الإقليمي والدولي للسلاح.

وأثنى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على النتائج المتميزة لبعثة المنتخب الوطنى للسلاح التي شاركت في بطولة إفريقيا للشباب والناشئين والتي أقيمت بغانا، وتحقيق لاعبى ولاعبات المنتخب إنجازات جديدة للسلاح المصري بالفوز  بـ38 ميدالية في منافسات البطولة.

تصدرت مصر جدول الترتيب العام للميداليات بواقع 32 ميدالية على مستوى الفردى و6 ميداليات على مستوى الفرق وانقسمت ميداليات الفردى إلى (11 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية"، فيما جاءت ميداليات الجماعية متمثلةً فى 5 ميداليات ذهبية، وميدالية واحدة فضية، وذلك في سلاح سيف المبارزة، وسلاح الشيش، وسلاح السيف.

وهنأ وزير الرياضة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطنى للناشئين والشباب على نتائجهم التي حققوها بالبطولة الإفريقية، وأدائهم المميز الذي قدموه في جميع المباريات، لافتًا إلى أن أبطال رياضة السلاح واعدون ومن المنتظر لهم مستقبل باهر ملىء بالإنجازات التاريخية في مختلف المحافل.

كما أثنى د. أشرف صبحى على أداء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ودوره في إعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لمختلف المنافسات، وتحفيزهم على مواصلة الإنجازات الرياضية، مشيرًا إلى دعم الوزارة لجميع الاتحادات الرياضية، والتنسيق والمتابعة معها في تهيئة الأجواء حول اللاعبين، متطلعًاً إلى تحقيق أبطال رياضة السلاح المصري لميدالية أوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024.

الدولي للسلاح اتحاد السلاح اتحاد السلاح يشكر وزير الشباب والرياضة سلاح السيف بعثة المنتخب الوطنى للسلاح

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