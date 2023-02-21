الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

جريدة الدستور

علق فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على الإصلاحات القضائية التي تنوي إسرائيل تنفيذها، والتي أعلن عنها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، وذلك خشية تأثيرها على استقلال منظومة القضاء، وحقوق الإنسان.

ومرر الكنيست الإصلاحات القضائية، منتصف الليل، بالقراءة الأولى، وبأغلبية 63 صوتًا، على أن يتم نظرها من قبل لجنة الدستور لديه، ومن ثم، يتم التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة.

قلق من الإصلاحات القضائية بإسرائيل

وأعرب فولكر عن ضرورة تعليق الإصلاح القضائي في إسرائيل خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء، قائلا: "أدعو الحكومة الإسرائيلية لتعليق الإصلاحات القضائية وووجود مساحة للحوار، خاصةً في ظل القلق الشعبي والسياسي".

وأعلن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، رفضه تلك الإصلاحات منذ إعلانها من قبل نتنياهو، ودعا أنصار تيار اليسار إلى التظاهر ضدها.

ونظم الإسرائيليون مظاهرات ضخمة ضد الإصلاحات القضائية، أمس الإثنين، خلال انعقاد جلسة الكنيست للتصويت عليها.

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