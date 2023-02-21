الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكليفات من وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع الأسبوعي لقيادات الصحة بالسويس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، عددا من التكليفات العاجلة خلال الاجتماع الأسبوعي بحضور قيادات مديرية الصحة بالسويس ومديري المستشفيات، حيث وجه وكيل وزارة الصحة، بتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني لكافة العاملين بالمنشآت الطبية واستكمال الاحتياجات من المطبوعات ومتابعة توفير المستلزمات وزيادة فاعلية منظومة الشكاوي ولا سيما بمستشفى السويس العام.

 

وشدد الحفناوي، على مراجعة أعمال الأمن والنظافة بجميع المنشآت، كذلك تكليف السلامة والصحة المهنية بتنفيذ مناورات حيه بالمستشفى العام، كما طالب وكيل وزارة الصحة بتكثيف حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جميع أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى مراجعة موقف صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات.

وبحث الاجتماع، عددا من الملفات الهامة التي تتعلق بالخدمات الطبية بمختلف القطاعات وما تم تنفيذه من توصيات في الإجتماعات السابقة ومتابعة تنفيذ توجيهات وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وفي سياق آخر، أكد «الحفناوي» التعامل بكل قوة وحزم مع حالات عدم الالتزام  بتطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل من العاملين بالمنظومة.

 

السويس تفاصيل الصحة اجتماع المستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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