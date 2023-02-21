هل تضرب مصر قريبًا؟.. كل ما تريد معرفته عن عاصفة «أوتو»

مازالت عاصفة «أوتو» تتصدر محركات البحث على جوجل وكذلك منصات السوشيال ميديا، ويتساءل العديد ما هى عاصفة أوتو؟ وهل بالفعل سوف تضرب مصر قريبًا؟ وفى هذا السياق نرصد كل المعلومات عنها وحقيقة أنها ستضرب مصر خلال الأيام المقبلة.

أعلنت اسكتلندا وبريطانيا أن «أوتو» عاصفة منخفضة الضغط، وأطلق خبراء الطقس في الدنمارك عليها اسم «أوتو» وقد وصلت سرعة الرياح إلى 80 ميلا في الساعة.

هذه العاصفة تسببت فى انقطاع الكهرباء عن آلاف المباني في بريطانيا واسكتلندا وانقطاع الكهرباء بالإضافة إلى عدم توافر المواد الغذائية عن بعض المناطق وتضررها في بريطانيا وتسببت العاصفة أيضا في حدوث أضرار بالمباني والمركبات.

وقالت الصحف البريطانية خلال الأيام الماضية إن العاصفة «أوتو» أدت إلى تأخير وإلغاء رحلات القطارات والحافلات والطائرات وانقلاب الشاحنات وإغلاق عدد من الطرق في شمال إنجلترا وإغلاق مئات المدارس في أسكتلندا.

وحول ما قيل عن تعرض مصر لهذه العاصفة فقد أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر لن تتأثر على الإطلاق بالعاصفة أوتو التي تضرب مناطق شمال شرق أوروبا، موضحة أن تلك العاصفة ضربت أجزاء من بريطانيا في شمال غرب أوروبا، وسرعات رياحها وصلت إلى 120 كيلو مترا.

وأوضحت منار غانم فى بيان صحفى لها أن سبب عاصفة أوتو وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يصل الضغط الجوي به إلى حوالي 980 كيلومترا في المناطق التي ضربتها عاصفة أوتو، لافتة إلى أن عاصفة أوتو تتجه شمال شرق أوروبا، وهو اتجاه ليست له علاقة بجمهورية مصر العربية، خاصة مع اختلاف الكتل الهوائية المكونة للعاصفة عن الكتل الهوائية المؤثرة على مصر.