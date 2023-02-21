«ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين».. حملة جديدة لتوزيع أكبر عدد من كراتين المواد الغذائية بأسوان

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، حملة إنسانية جديدة بعنوان "ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين" بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بأسوان، تستهدف توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية التى تعمل على توفيرها من الآن لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على أن ينتهى التوزيع تمامًا فى الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأيتام والأسر غير القادرة.

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إن حملة (ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين) تشهد إطلاق فعاليات تعبئة كرتونة رمضان بهدف توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر غير القادرة والأكثر احتياجًا فى القرى والنجوع استعدادًا لشهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد يوسف، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن حملة "ثوابك ثوابين" جاءت فى إطار حملات الأورمان والتى تهدف إلى فتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، لحث المتبرعين والمشاركين وللتأكيد على ثواب إفطار أسرة وثواب إفطار أطفال أيتام فى نفس الأسرة مما يشجعهم على المشاركة لتوزيع الآلاف من كراتين رمضان.

وأشار إلى أن الجمعية قامت فى البداية باختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، ثم مرحلة عملية تعبئة وتغليف الأغذية في الكراتين المخصصة لها على أن تستمر الجمعية فى تعبئة الكراتين، خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى كل عزب ونجوع وقرى جميع مراكز أسوان.

ولفت شعبان، إلى أن كرتونة رمضان التي توزعها الجمعية هذا العام يشمل هذا العام ثلاث فئات من الكراتين:

الأولى تزن 12 كيلو جرام بـ360 جنيها وتحتوي على (2 كيلو أرز – 3كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450 جرام سمنه – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو)، ووزن 20 كيلو جرام بـ495 جنيها وتحتوى على (5 كيلو أرز – 5 كيلو مكرونه – 5 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنة كيلو و450 جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان، ولفت الى أن الكرتونة الثالثة يمكن المشاركة بها 250 جنيها.

وأضاف أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى، و15 يومًا في الفئة الثانية والثالثة خلال شهر رمضان المعظم.

كراتين المواد الغذائية بأسوان

كراتين المواد الغذائية بأسوان