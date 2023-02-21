ضبط 35 قطعة سلاح في حملات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط.

أسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري أبرزها 10 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 3 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بحوزة 14 متهمًا لـ 3 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين ، لهم معلومات جنائية، وتنفيذ 523 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.