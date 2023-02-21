الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الإسكندرية تنتهي من إعلان الفائزين بمبادرة دعم الباحثين

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد اليوم الثلاثاء، عن أن اللجنة المشكلة لدراسة المتقدمين للحصول على منح مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2022 بقيمة 2 مليون جنيه من صندوق الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، قد انتهت من إعلان أسماء الفائزين، موضحًا أن اللجنة قامت بإجراء اختبارات شخصية للفائزين ودراسة ابحاثهم بدقة وعناية شديدين، حيث فازت المشروعات البحثية المقدمة من كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان والهندسة، والعلوم والزراعة.

وأوضح « الغندور» أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، للإعلان عن تقديم منحة أخرى لدعم الباحثين نظرًا لدورها الهام في دعم البحوث التطبيقية، والإبتكارية، ودعم المجتمع البحثي في جامعة الإسكندرية وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوي البحثي للدارسين واكسابهم الخبرات المختلفة، مضيفًا أن الجامعة تستهدف دعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دولياً وذلك لخلق روح من التنافس العلمي بين كافة باحثي جامعة الإسكندرية فضلاً عن تشجيعهم على زيادة إنتاجهم من الأبحاث العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع المصري.

كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كوت دازور بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية طشقند للدراسات الشرقية بأوزباكستان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة البريمي بسلطنة عمان، والإتفاقية الإطارية بين جامعة الإسكندرية وجامعة بواتيه بفرنسا، واتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان قد أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارات بتجديد تعيين وكلاء كليتي العلوم والتربية النوعية بجامعة الإسكندرية.

وتضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتور أحمد يونس محمد عبد المنعم ـ الأستاذ بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

فيما تم تكليف الدكتورة جدة إبراهيم ماضى ـ الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية للقيام بجميع ومهام ومسئوليات وظيفة وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

جامعة الإسكندرية منح مبادرة جامعة الإسكندرية إعلان أسماء الفائزين دعم الباحثين دعم النشر العلمي الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

خالد ميرى: الإعلان عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين خلال أيام

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

الأجرة من 18 إلى 45 جنيهاً.. تشغيل خطوط العاصمة الإدارية من 6 صباحا لـ12 مساء

تزامنًا مع مباراة اليوم.. انتشار بائعي أعلام «الأهلي» وأجواء حماسية للمشجعين في أسوان

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

الزراعة: استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة اقتصادياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل