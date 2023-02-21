افتتاح «أهلا رمضان» بمدينة بدر ..ورئيس الجهاز : المعرض على مساحة ١٢٠٠ متر



افتتح المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، تحت إشراف وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، معرض ( أهلا رمضان ) لمحاربة الغلاء، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، لتقديم الدعم للمواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والاستراتيجة.



وقال “مندور” ،: المعرض مقام على مساحة ١٢٠٠ متر بالحى الأول ،ويحتوى على عدد كبير من الباكيات البيعية التى تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من سكر، دقيق، عدس، أرز، زيت، لحوم طازجة ومجمدة، خضراوات وياميش رمضان،



وأكد رئيس الجهاز أن المعرض تشارك فيه شركات ومصانع السلع الإستراتيجية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن جهود الدوله لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار للتخفيف عن كاهل المواطن قبل حلول شهر رمضان الكريم .





وكلف رئيس جهاز بدر بوضع لافتات ولوحات مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية، مؤكدا علي توفير كافة السلع المعروضة، وأن البيع يتم وفق الأسعار المحددة، لافتا للمتابعة المستمرة للمنافذ بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب الإقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية.

