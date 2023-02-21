الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لفتاة شاركت فى قتل شخص بالإسكندرية

حبس فتاة
حبس فتاة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب بمعاقبة فتاة بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاشتراك في جريمة قتل.

وتعود أحدث القضية المقيدة، برقم 6005 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بإطلاق المتهمين أعيرة نارية أدي إلي وفاة المجني عليه "ي.س.م".
وتبين اشتراك المتهمة "ا.م.ص" تعمل بسنتر تعليمي، مع آخرين تم محاكمتهم، بالاتفاق فيما بينهم في خطف "ا. ع" طالب، وطلب فدية من أهليته ونفاذا لما ساقهم إليه تفكيرهم الشيطاني أعدوا لذلك اسلحة نارية بندقيتان آليتان، وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي إزهاق كل من يعترض سيبل تنفيذ جريمتهم.

واتصلت المتهمة بالاتصال به وتمكنت من إغوائه ومقابلته والذهاب إلي مسكنها وطلبت منه تتبعها إلي المكان المعد سلفا بعيدا عن أعين الرقباء، فلما حضر انقض عليه المتهمون وأوسعوه ضربا ليتمكنوا من شل مقاومته، فتجمع المارة على صياحه واستغاثته، وحاولوا ضبطهم فأشهروا الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاه المواطنين، مما أدي إلي وفاة المجني عليه "ي.س.م" عقب إطلاقهم تلك الأعيرة النارية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واشتراك المتهمة في استدراج الطالب وعند استغاثته أطلقوا الأعيرة النارية، والتي أدت إلي وفاة المجني عليه أثناء تواجده بمحل الواقعة.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد فتاة جريمة قتل المصاريف الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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