الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير سياحى: مصر تسعى لزيادة التدفق السياحى عبر التعاون مع الدول

الخبير السياحي يحيي
الخبير السياحي يحيي قطب

قال الخبير السياحي يحيي قطب، إن مصر تسعى إلى زيادة حجم التدفق السياحي عبر التعاون المثمر مع العديد من الدول، موضحًا أن جذب السياح من آسيا يسهم في زيادة حجم السياحة الوافدة إلى مصر.

وأضاف الخبير السياحي لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل على تنمية السياحة في إطار توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار إلى أن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستقباله العديد من رؤساء الدول الأجنبية الأخرى يأتي في إطار العمل على زيادة العلاقات الاقتصادية مع هذه الدولة، مما يسهم في تنمية حجم الاستثمار والصادارات والسياحة.

وأوضح أن الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني يُعد من المناسبات المهمة التي تعمل على الترويج للسياحة المصرية وتنشيطها، خاصة أن نسبة الإشغالات في الفنادق بمدينة أسوان وصلت إلى 100%.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، جلسة مباحثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، الذى يزور مصر لمدة يومين.

ومن المنتظر أن تشهد المباحثات التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

الاحتياطي النقدي الأجنبي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الترويج للسياحة المصرية الترويج للسياحة التعاون المثمر الاستثمار

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