الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصطفى أبو زيد: الدولة تعمل على توسيع العلاقات الاقتصادية مع كافة دول العالم

مصطفي ابو زيد
مصطفي ابو زيد

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه في إطار تحرك الدولة على انتهاج سياسة اقتصادية تعمل على التوسع في العلاقات الاقتصادية مع كافة دول العالم في إطار تبادل المكاسب وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد في تصريح لـ«الدستور»: «نجد التحرك الحثيث من قبل الرئيس السيسي على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوزبكستان بما يساهم في عرض التجربة التنموية المصرية بما حققته من تحسن في العديد من القطاعات الاقتصادية بجانب الحوافز والضمانات الذي تكفله الدولة للمستثمرين عبر قانون الاستثمار الجديد ووثيقة ملكية الدولة والدعوات الجادة لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي».

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الزيارات التي قام بها الرئيس خلال الأسابيع الماضية للهند وأرمينيا وأخيرا استقبال الرئيس الأوزبكستانى فإن كل تلك الجولات والزيارات تساهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين بجانب اجتماع رجال المال والأعمال بين البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية واحتياجات الأسواق وبالتالي المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتخلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأعلن الدكتور مصطفى أبو زيد أن زيارة رئيس الأوزباكستاني شوكت ميرضيائيف، ستساهم في زيادة الدخل القومي لمصر من خلال قطاع السياحة الأوزباكستانية لمصر وكذلك الاهتمام السياحة العلاجية والتبادل الثقافي بين البلدين، مضيفا أن الدولة تسعى من خلال الزيارات الرسمية لإبرام العديدة من الصفقات التجارية والاستثمارية بين الدول.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان من خلال ارتفاع حجم الصادرات قطاع الإدارية ومواد البناء والصناعات الغذائية والخضراوات والفواكه لأزوبكستان.

السياحة الأدوية الصناعات الغذائية الخضروات اهم التبادل التجارى مصر اوزبكستان

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وائل لطفي

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