بسبب راشفورد.. سانشو يطلب خوض تدريبات منفردة مع بيني مكارثي

كشفت تقارير صحفية عن طلب جادون سانشو، جناح فريق مانشستر يونايتد، عن خوض حصص تدريبية منفردة لتطوير أدائه الهجومي.

جادون سانشو يلعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد منذ انضمامه من نادي بروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2021.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن سانشو طلب خوض حصص تدريبية منفردة مع الجنوب إفريقي بيني مكارثي، المدرب المساعد للفريق لتطوير أدائه الهجومي.

ولعب جادون سانشو 19 مباراة بقميص فريق مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، وسجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد في مختلف البطولات.

وأكدت الصحيفة أن سبب طلب سانشو هو التطور الهائل في مستوى ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق بعد خوضه تدريبات هجومية منفردة مع بيني مكارثي.

ولعب ماركوس راشفورد 36 مباراة خلال الموسم الجاري، وسجل 24 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق.

ويتولى بيني مكارثي منصب المدرب المساعد لتطوير أداء المهاجمين في مانشستر يونايتد منذ صيف عام 2022.

جادون سانشو بدأ مسيرته ضمن شباب فريق واتفورد وانتقل لشباب مانشستر سيتي في 2015، ثم صعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2016، ثم انضم لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

سانشو منذ انضمامه لمانشستر يونايتد لعب 57 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 10 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق.

ولعب سانشو 238 مباراة خلال مسيرته الاحترافية لمختلف الفرق التي مثلها، وسجل 84 هدفًا وصنع 79 هدفًا لزملائه في الفريق.

كما شارك سانشو في 23 مباراة بقميص المنتخب الانجليزي الأول، وسجل 3 أهداف وصنع 7 لزملائه في المنتخب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن أرسنال، متصدر ترتيب البطولة.