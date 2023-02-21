أخبار الظهيرة| بدء فصل الربيع 20 مارس.. وملامح دراما رمضان على قنوات «المتحدة»

تعددت أخبار الظهيرة اليوم الثلاثاء ما بين أخبار هامة عن الفلك والزلازل وأخبار فنية ورياضية في هذا السياق تنشر «الدستور» أخبار الظهيرة.

مصر آمنة من الزلازل.. ماذا قال معهد الفلك بعد زلزال أمس؟

6.45 درجة على مقياس ريختر؛ كانت درجة الزلزال الذي ضرب تركيا مجددًا، مساء الإثنين، ليمتد تأثيره إلى الشعور به في مصر، ليصدر بيان بعد وقت وجيز من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ليكشف تفاصيل ما حدث.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الفلك، الهزة الأرضية على بُعد 552 كيلومترًا شمال رفح (في تركيا)، وبلغت قوتها 6.43 درجة على مقياس ريختر، وكانت بعمق 21.40 كيلومتر، وقال المعهد في بيانه إنه ورد له ما يُفيد بالشعور بالهزة، دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.





لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى : مصر آمنة من الزلازل.. ماذا قال معهد الفلك بعد زلزال أمس؟ (dostor.org)

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس.. ومدته 92 يوما

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن بدء فصل الربيع الإثنين 20 مارس المقبل، في الساعة 11 مساء و26 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويستمر هذا العام 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، إن الاعتدال الربيعي يحدث عندما تتعامد آشعة الشمس تماما على خط الاستواء حول يوم 21 مارس من كل عام، وذلك خلال الرحلة التي بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة حيث تحركت تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فزادت فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي ونقصت في النصف الجنوبي".





لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس.. ومدته 92 يوما (dostor.org)

لميس الحديدي وعمرو خليل يكشفان ملامح دراما رمضان على قنوات «المتحدة»

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تزخر بمجموعة من الأعمال الدرامية التي تهديها للجمهور خلال شهر رمضان المقبل، قائلًا: "الشركة المتحدة تقدم باقة ورود من الخدمات والمسلسلات للمصريين في رمضان".

وأضاف خليل، خلال تقديم برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC"، أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عادت لتقديم المسلسلات الدينية والتاريخية، ذاكرًا بعض من خريطة مسلسل المتحدة في رمضان ومنهم العمدة والكبير قوي، والمسلسل التاريخي "الإمام" ويحكى سيرة الإمام الشافعي للنجم خالد النبوي، ومسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال، وتحت الوصاية للنجمة منى زكي.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى لميس الحديدي وعمرو خليل يكشفان ملامح دراما رمضان على قنوات «المتحدة» (dostor.org)

الأهلي يكشف حقيقة عقوبة محمد الشناوي وطرده عقب لقاء الهلال السوادني

كشف مصدر داخل الأهلي، النقاب حول حقيقة توقيع عقوبة مالية على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي، عقب انتهاء مباراة الهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى الأهلي يكشف حقيقة عقوبة محمد الشناوي وطرده عقب لقاء الهلال السوادني (dostor.org)