الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة رضيع في «كيس بلاستيك» بعين شمس

جثة رضيع
جثة رضيع

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة طفلة حديث الولادة عثر عليه داخل كيس بلاستيك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة طفلة حديث الولادة داخل كيس بلاستيك وملقاة في المنطقة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين صحة البلاغ ، تم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة طفله حديث الولادة جثة نيابة عين شمس الجزئية

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