الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 4 أيام.. العثور على جثة سيدة متغيبة فى الشرقية

جثة سيدة
جثة سيدة

عثرت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، على جثة غارقة لسيدة بناحية إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

كانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول «فردوس. م»، مقيمة فى عزبة مندلية الكبرى التابعة لقرية سنجها بدائرة مركز شرطة كفر صقر، جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية تغيب السيدة عن منزل أسرتها منذ فجر يوم الجمعة الماضى، قبل العثور عليها غارقة وقد جرفتها المياه فى إحدى الترع بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

تم تحرير محضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الشرقية سيدة متغيبة جثة العثور

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وائل لطفي

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