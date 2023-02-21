6 مارس.. تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

وجهت النقابة العامة للمهندسين، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة لحضور الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الإثنين 6 مارس 2023، وذلك بحديقة أوزوريس قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وقالت النقابة في دعوتها: الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة (٢٠٢١ م).

ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فاذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.

وتضمن جدول الأعمال المعلن: الكلمة الافتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، ومناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضي، كما تضمن اعتماد ميزانية النقابة عن عام ٢٠٢٢م. واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

ومن المقرر النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين طبقا لقانون نقابة المهندسين ٦٦ سنة ١٩٧٤.

فيما عقدت نقابة المهندسين الفرعية بمطروح، برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى، السبت الماضي، جمعيتها العمومية، بعد اكتمال نصابها القانون، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

وشهدت فعاليات الجمعية التى بدأت بالسلام الجمهوري، عرض فيلم وثائقي عن إنجازات النقابة لعام ٢٠٢٢، وفيديو تعريفي بأعضاء مجلس النقابة الحالي، وكلمات لهيئة مكتب النقابة ، المهندس خالد عبدالله عيسى والمهندس عصام مرسي أمين النقابة، والمهندس محمد اليمني أمين الصندوق، كما ثم عرض تقرير المحاسب القانوني ومراقب الحسابات المنتدب عن ميزانية عام ٢٠٢٢، ، بالإضافة لتقي المقترحات والاستفسارات، وقدم فعاليات الاحتفال المهندس محمد الرياش الأمين المساعد للنقابة.

خلال كلمته وجه المهندس خالد عبد الله عيسى الشكر للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وهيئة مكتب النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين للدعم الدائم والفعال للنقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، مستعرضا إنجازات مجلس نقابة المهندسين بمطروح لعام 2022.